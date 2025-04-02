Стало известно, сколько заработал Порошенко в 2024 году

Times of Ukraine: Порошенко в 2024 году заработал в 30 раз больше, чем в 2021-м

Бывший президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в 2024 году заработал почти в 30 раз больше, чем в 2021 году, сообщает издание Times of Ukraine, ссылаясь на декларации.

По данным издания, за прошлый год Порошенко заработал $111 млн.

«Для сравнения: в мирном 2021 году он «заработал» в 30 раз меньше — всего-навсего 162 миллиона гривен (3,9 миллиона долларов. — ред.). Заработки Порошенко в 2024 году превысили даже его рекордные доходы 2023 года 1,44 миллиарда гривен (34,7 миллиона долларов. — ред.) и 2022 года 1,43 миллиарда гривен (34,5 миллиона долларов. — ред.)», — говорится в материале.

Кроме того, как пишет издание, Порошенко за последние три года поднялся в рейтинге украинских олигархов с 12-го на 3-е место. Его прибыль превысила совокупные доходы всех 705 депутатов Европарламента, а фракция в Раде — самая богатая в Европе.

13 февраля украинский лидер Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко. Ограничения предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов и запрет на вывод денег за границу.

Также санкции введены против бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Кроме того, в список попали предприниматель Константин Жеваго и экс-совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов.

Ранее Зеленский прокомментировал санкции против Порошенко.