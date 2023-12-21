Порошенко уличили в получении крупной суммы денег от властей Венгрии

Бывший президент Украины, председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко получал деньги от властей Венгрии перед неудачной попыткой выезда из страны. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что Порошенко получил от министерства финансов Венгрии 37 млн гривен. Эта сумма внесена в декларацию политика. В отчете она указана как доход от процентов и погашения облигаций. Средства были получены 24 ноября.

Порошенко заявлял, что его не пустили в США и Польшу 1 декабря. По его словам, пограничники приняли такое решение из-за указания из офиса украинского лидера Владимира Зеленского. При этом в прошлом году бывший президент Украины уже сталкивался с проблемами с выездом с территории государства. Пограничники не выпускали Порошенко за границу дважды. Впрочем, с третьей попытки бывшему лидеру страны все же удалось уехать в командировку в Европу.

4 декабря МИД Венгрии подтвердил, что Порошенко планировал встречу с премьер-министром Виктором Орбаном.

В этот же день Порошенко заявил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела из-за того, что его не выпустили из Украины в США.

Ранее Порошенко обрушился с критикой на ВСУ в Раде.