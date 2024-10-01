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Экс-президент Украины Порошенко заработал на конфликте на Украине рекордные суммы

«Инсайдер»: в сентябре экс-президент Порошенко заработал 1 млрд гривен

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Gleb Garanich/Reuters

Военный конфликт на Украине сделал экс-президента страны Петра Порошенко одним из самых богатых людей в Европе. С таким утверждением выступило украинское издание «Инсайдер».

Поводом для этого стала декларация о доходах, в сентябре поданная Порошенко в налоговое ведомство. Согласно ей, доходы экс-президента и нынешнего депутата Рады только за один месяц составили 1 млрд гривен (около $24 млн), что стало для него рекордным заработком.

По данным издания, даже в лучшие времена до начала украинского конфликта бывший глава государства зарабатывал около $188 тыс. в месяц. В настоящее время основным источником его доходов стали проценты за выведенные с Украины деньги. «Инсайдер» полагает, что Порошенко теперь — один из самых богатых людей в Европе.

14 августа сообщалось, что бывший президент Украины Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров. За июнь — июль состояние депутата выросло на $38 млн и превысило отметку в $1 млрд. За последние 2,5 года Порошенко стал богаче более чем в 20 раз.

Ранее сообщалось, что состояние богатейших россиян с начала года выросло на десятки миллиардов долларов.

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