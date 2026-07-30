Зеленский выступил с требованием к Западу после ударов российских ракет

Зеленский потребовал от Запада средств ПВО после ночных ударов ВС РФ по Украине

Запад должен без задержек и промедления поставлять Украине средства противовоздушной обороны (ПВО) — с таким требованием выступил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале после российских ночных ударов.

Зеленский подчеркнул, что защита от ракетной угрозы со стороны России является важнейшей задачей, «которая не может быть только украинской, только одной страны».

«Все партнеры [Украины] знают как и чем они могут помочь», — написал он.

Глава государства добавил, что несвоевременная помощь и задержки в поставках противобаллистических ракет «приводят к разрушениям» на Украине.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 30 июля российские военные поразили на Украине объекты, которые были задействованы в производстве и доставке ракетного оружия и дронов. В ведомстве уточнили, что цели находились в Киеве и Львове, а также Ровенской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Зеленский заявил, что в ночной атаке на Украину было задействовано более 70 ракет, значительная часть из которых — баллистические, а также более 280 ударных беспилотников.

Ранее в России сделали заявление об идее воздушного перемирия с Украиной.