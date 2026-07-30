Зеленский прокомментировал мощный ночной удар ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский после мощных российских ударов по стране в своем Telegram-канале призвал партнеров своевременно отправлять Киеву противобаллисстичесские ракеты.

По словам политика, в ночь на 30 июля Вооруженные силы России нанесли удары по Киеву и Киевской области, а также Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Ивано-Франковской областям.

В атаке было задействовано более 70 ракет, значительная часть из которых — баллистические, а также более 280 ударных беспилотников, говорится в посте.

«Защита от российской ракетной угрозы... это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем они могут помочь», — написал Зеленский.

Он при этом поблагодарил всех тех, кто сегодня помогает Украине.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие ночью поразили объекты на Украине, которые были задействованы в производстве и доставке ракетного оружия и дронов.

Ранее журналисты выяснили, что грузовые суда перестали заходить в порты Большой Одессы.