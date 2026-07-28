В России сделали заявление об идее воздушного перемирия с Украиной

Идея заключения воздушного перемирия между Россией и Украиной вызывает много вопросов. Об этом ТАСС заявил российский дипломатический источник.

«В первую очередь неясно, кто это все будет контролировать. Украина — по европейским меркам слишком большая страна, чтобы создавать над ней бесполетную зону для беспилотников, не говоря уже о России», — сказал источник.

По его словам, также непонятно, кто будет гарантировать, что украинская сторона будет соблюдать договоренности и прекратит наносить удары по территории РФ.

25 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США и Украина ведут переговоры о возможном введении режима прекращения огня в небе. Предполагается, что инициативу представят российской стороне в рамках нового раунда переговоров, направленных на прекращение боевых действий.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что никакой конкретики по поводу воздушного перемирия с Украиной нет.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к проведению мирных переговоров с Украиной.