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Политика

В Госдуме заявили, что «надо брать» всю береговую линию Украины

Депутат Колесник: всю береговую линию Украины надо брать под огневой контроль
David Goldman/AP

Российским вооруженным силам необходимо брать всю береговую линию Украины под огневой контроль, чтобы и «мышь не проскочила» в рамках поставок оружия и боеприпасов через украинские порты с Запада. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Всю береговую линию надо брать. Я думаю, наши войска ее уже взяли. Вся береговая линия должна быть под прицелом, чтобы там мышь не проскочила», — подчеркнул он.

До этого стало известно, что иностранные сухогрузы и контейнеровозы перестали заходить в порты Одессы, Черноморска и в порт Южный. Также сообщалось, что ежедневно из-за простоя черноморских портов Украина теряет $70 млн. 

На этом фоне британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис считает, что потеря портов Одессы может обернуться крахом для экономики Украины.

Ранее на Украине признали невозможность отвечать России «ударом на удар».

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