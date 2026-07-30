Грузовые суда перестали заходить в порты Большой Одессы

Иностранные сухогрузы и контейнеровозы перестали заходить в порты Одессы, Черноморска и в порт Южный (так называемые порты Большой Одессы). Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на данные о движении судов в портах.

Согласно этой информации, ни один сухогруз или контейнеровоз не планирует в ближайшее время заходить в данные порты.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли очередные удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. В Николаевском порту поражены объекты хранения военных грузов и резервуары с горюче-смазочными материалами. Под удары попали два сухогруза, доставлявших вооружение в порты Одессы и Черноморска.

28 июля Всеукраинский аграрный совет (ВАС), представляющий интересы более 1,4 тысячи агропредприятий Украины, призвал премьер-министра страны Сергея Корецкого принять антикризисные меры из-за прекращения работы черноморских портов.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия продолжит наносить удары по портовой инфраструктуре Украины.