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Политика

В Британии раскрыли, к чему приведут удары ВС РФ по портам Одессы

Аналитик Меркурис: потеря портов Одессы грозит крахом экономики Украины
David Goldman/AP

Потеря портов Одессы может обернуться крахом для экономики Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran высказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

По его словам, удары ВС РФ сделали все, чтобы внешняя торговля Украины полностью рухнула, а это была важная часть экономики республики. Эксперт считает, что «никто не полезет сейчас из Одессы в море, опасаясь больших потерь».

Меркурис также отметил, что власти Одессы не смогут быстро восстановить уничтоженную инфраструктуру. Это еще сильнее усугубит положение страны, предположил аналитик.

«Украинцы рассчитывают на румынский порт Констанца, но он чисто физически не сможет работать только для Киева. Кроме того, возникает вопрос рисков для судовладельцев, которых теперь ожидает не только бурное Черное море», — порассуждал Меркурис.

До этого стало известно, что иностранные сухогрузы и контейнеровозы перестали заходить в порты Одессы, Черноморска и в порт Южный. Также сообщалось, что ежедневно из-за простоя черноморских портов Украина теряет $70 млн.

Ранее на Украине признали невозможность отвечать России «ударом на удар».

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