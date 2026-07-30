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Политика

В Европарламенте раскрыли будущие требования Евросоюза к Армении

Депутат ЕП Картайзер: ЕС попытается заставить Армению присоединиться к санкциям
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Европейский союз (ЕС) окажет сильное давление на Армению, чтобы она ввела визовый режим с Россией и присоединилась к антироссийским санкциям сообщества. Об этом заявил газете «Известия» депутат Европарламента Фернан Картайзер.

Парламентарий выразил надежду на то, что Армения справится с давлением, оказываемым ЕС, и в первую очередь будет беспокоиться о своих интересах. По словам Картайзера, республика должна рассматривать свое сотрудничество с Западом как долгосрочный проект и в то же время не должна предпринимать шаги, которые дестабилизировали бы ее положение на Южном Кавказе.

Картайзер отметил, что Армения согласилась «работать над повышением соответствия декларациям, решениям и действиям ЕС, а также укреплять сотрудничество и взаимную поддержку на многосторонних форумах». Если страна это осуществит, то «превратится в откровенно антироссийское государство», «что представляется неразумным», учитывая географическое и политическое положение Армении, а также ее более широкие интересы в области безопасности и экономики, высказал мнение евродепутат.

28 июля в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса в республике и разорвать гуманитарные связи с Москвой. По данным ведомства, подобные шаги — одно из условий присоединения страны к ЕС. При этом ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил у президента РФ Владимира Путина урегулировать вопрос с поставками армянских товаров в России после того, как в конце мая Москва ввела ограничения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пашинян попросил Путина снять ограничения на ввоз товаров из Армении.

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