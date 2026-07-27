Захарова призвала США внести ясность в ситуацию с договоренностями в Анкоридже

Москва призывает Вашингтон прояснить ситуацию с договоренностями, достигнутыми в ходе встречи президентов США и России в Анкоридже, прежде чем выдвигать новые идеи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

«Возникает вопрос, который почему-то не нашел освещения в Госдепе: а кто именно провалил реализацию «формулы Анкориджа», которая действительно могла привести к установлению мира», — задалась вопросом дипломат.

Она призвала иностранных журналистов уточнить у Госдепа этот «важный нюанс», потому что сейчас объяснения, звучащие из Вашингтона, создают ощущение неопределенности.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров поспорил с оценкой госсекретаря США Марко Рубио, который заявил о провале анкориджских договоренностей по Украине. По словам главы МИД РФ, прежде чем говорить о неудаче, необходимо разобраться, кто именно не выполнил соглашения.

23 июля Лавров и Рубио провели переговоры в Маниле. Глава МИД РФ довел до госсекретаря информацию о текущей обстановке в зоне украинского конфликта. Кроме того, дипломат указал на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием. Рубио, в свою очередь, заявил, что для урегулирования конфликта между РФ и Украиной нужны новые идеи и предложения.

Ранее Зеленский выразил готовность подписать мирное соглашение с Россией в США.