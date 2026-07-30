Трамп оценил необходимость прерывать каникулы конгрессменов ради антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп заявил, что палате представителей не обязательно досрочно возвращаться с летних каникул ради рассмотрения законопроекта о санкциях против России и Ирана. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По его мнению, в выходе с каникул «не должно быть необходимости».

Трамп добавил, что хотел бы увидеть в законопроекте не только рестрикции, но и торговые пошлины против Исламской Республики. Глава Белого дома считает, что этого хотел бы автор документа сенатор Линдси Грэм.

30 июня сообщалось, что сенат США преодолел первый процедурный этап на пути к принятию законопроекта о введении новых жестких санкций против России и Ирана.

Законопроект, разработанный при участии сенатора Линдси Грэма, предусматривает введение 100% пошлин в отношении пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины в размере до 500% на весь импорт из России в США.

Ранее экономист оценил вероятность принятия законопроекта Грэма о санкциях против РФ.