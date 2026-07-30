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Политика

Трамп объяснил свою позицию по введению новых санкций против России и Ирана

Трамп поддержал введение новых санкций против России и Ирана
Cayla Labgold-Carroll/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп поддержал новый законопроект об ужесточении санкционной политики в отношении Ирана и России. Об этом глава Белого дома заявил в разговоре с журналистами, передает агентство Reuters.

«Я хотел бы, чтобы они добавили меры против Ирана: речь о пошлинах, не о санкциях. Думаю, что это важно», — сказал он.

До этого сенат США поддержал в первом процедурном голосовании введение новых санкций против России. Одна из глав законопроекта о новых санкциях против России посвящена вторичным пошлинам для государств, закупающих российские энергоносители.

Вместо ранее предложенной единой ставки в 500% новая редакция предусматривает возможность введения тарифов до 100% при торговле с США в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа (среди них Китай и Индия), а также пяти стран, которые, по оценке Вашингтона, наиболее активно помогают обходить действующие рестрикции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил, почему санкции против России незаконны.

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