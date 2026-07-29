Законопроект о новых санкциях против России прошел процедурное голосование в сенате США

Сенат Соединенных Штатов в первом процедурном голосовании поддержал введение новых санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Процедурное голосование о прекращении дебатов о переходе к рассмотрению законопроекта еще не завершилось, но уже преодолен необходимый порог в 60 голосов. Сейчас за прекращение дебатов выступили 75 членов сената, 11 сенаторов проголосовали против. Это дает возможность сенату перейти к дебатам по законопроекту, на которые регламент отводится до 30 часов. Но сенаторы могут сократить время дебатов, и тогда голосование о переходе к рассмотрению законопроекта может пройти раньше. В случае положительного решения начнется обсуждение самого законопроекта. После этого сенаторы проведут еще одно процедурное голосование, а затем состоится окончательное голосование.

Одна из глав законопроекта о новых санкциях против России, разработанного при участии сенатора Линдси Грэма, посвящена вторичным пошлинам для государств, закупающих российские энергоносители. Вместо ранее предложенной единой ставки в 500% новая редакция предусматривает возможность введения тарифов до 100% при торговле с США в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа (среди них Китай и Индия), а также пяти стран, которые, по оценке Вашингтона, наиболее активно помогают обходить действующие рестрикции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил, почему санкции против России незаконны.