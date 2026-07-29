Зеленский попросил у Трампа «зимний пакет» ракет Patriot для защиты от России

Зеленский попросил у Трампа «зимний пакет» из 300 ракет-перехватчиков к Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой предоставить экстренный «зимний пакет» из трехсот ракет-перехватчиков для Patriot. Об этом сообщает портал Axios.

Как сообщил Зеленский, Трамп согласился продолжить процедуру получения лицензий на производство ракет Patriot на Украине. Однако, отмечает портал, этот процесс займет от года до пяти лет.

«Такой график не подходит. Нам нужны «Патриоты» еще вчера», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает получить 300 перехватчиков к зиме. Украинский лидер сообщил, что «Трамп обещал попытаться помочь, но также ясно дал понять, что это будет сложно из-за необходимости в перехватчиках в войне с Ираном».

Он подчеркнул, что Украина готова поделиться любыми военными технологиями или опытом, которые понадобятся США для получения истребителей-перехватчиков Patriot.

До этого Зеленский заявлял, что Украине критически не хватает ракет для защиты от баллистики ВС РФ. Президент Украины сообщил, что сосредоточен на переговорах с Соединенными Штатами и другими союзниками с целью продолжения поставок боеприпасов и усиления давления на Россию. По его словам, системы ПВО остаются приоритетными, поскольку Россия применяет все больше баллистических ракет.

Ранее на Украине признали невозможность отвечать России «ударом на удар».