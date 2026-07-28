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Политика

Трамп рассказал о ситуации в Ормузском проливе

Трамп: США контролируют Ормузский пролив, морская блокада Ирана остается в силе
Ken Cedeno/Reuters

Ормузский пролив находится под контролем США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

По его словам, морская блокада в отношении Ирана остается в силе.

«Морская блокада продолжается прямо сейчас, и там проходят только те корабли, которые мы хотим. Иран не контролирует пролив, мы контролируем пролив», — сказал Трамп.

28 июля посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что Иран сохранит особый режим прохода судов из России через Ормузский пролив. По словам дипломата, такой порядок действует сейчас и продолжит действовать для дружественных стран. Он назвал такое положение дел естественным.

27 июля Трамп заявил, что Тегеран обратился к Вашингтону с предложением о встрече и подтвердил готовность к переговорам. Американский лидер отметил, что Вашингтон «прямо сейчас» ведет переговоры с Ираном. Он оценил шансы на достижение договоренностей как высокие. При этом Трамп предупредил, что в случае провала переговоров США готовы вернуться к применению военной силы.

Ранее Иран остановил два нефтяных «танкера-нарушителя» в Ормузе.

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