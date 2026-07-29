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Политика

Зеленский и Туск обсудили дальнейшее сотрудничество

Зеленский подвел итоги встречи с Туском
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги своей встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они обсудили дальнейшее сотрудничество, сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

«Обсудили много двусторонних вопросов, и среди них исторический диалог между нашими государствами. Рассказал о нашей дипломатической работе в Вашингтоне», — написал Зеленский.

По словам украинского лидера, они обсудили оборонное сотрудничество. Он отметил, что «безопасность и защита Украины — это также безопасность и защита Польши».

До этого сообщалось, что Зеленский и Туск обсудят возможность производства в Польше ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, размещенных на Украине.

14 июля Туск назвал «врагами народа» тех, кто пытается «разжечь» антиукраинские настроения в стране. Он отметил, что «полностью одобряет» оказание «немедленной помощи» Украине после начала конфликта, и подчеркнул, что осуждает антиукраинские настроения среди поляков.

Ранее Туск напомнил украинцам, на что опирается «великое европейское сообщество».

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