Зеленский обсудит производство ракет для Patriot в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудят возможность производства в Польше ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, размещенных на Украине. Об этом РИА Новости сообщил собеседник, осведомленный о ходе переговоров.

«На переговорах Зеленского и Туска будет обсуждаться размещение производства ракет PAC-3 для ЗРК Patriot на территории Польши в рамках формата США — Польша — Украина», — сказал он.

По его словам, Зеленскому пришлось поднять этот вопрос после того, как Вашингтон дал понять, что прохладно относится к идее локализовать выпуск американских ракет на территории Украины. Вариант размещения производства в Польше представляется США значительно более безопасным, пояснил собеседник агентства.

По данным украинских СМИ, Зеленский и Туск встречаются сегодня вечером в Польше. Вчера украинский лидер общался со своим американским коллегой в Белом доме, но в закрытом режиме. По итогам переговоров он сообщил, что заручился обещанием о выдаче лицензии на выпуск ракет для Patriot на Украине. О готовности Польши разместить это производство у себя впоследствии заявил глава минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

При этом немецкое издание Welt отметило, что владеющая лицензией на производство головки самонаведения для ракет-перехватчиков компания Boeing крайне негативно относится к передаче прав третьим сторонам, и это, скорее всего, станет непреодолимым препятствием для реализации проекта.

Ранее Зеленский выразил недоумение из-за отсутствия приглашения в НАТО.