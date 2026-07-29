Стали известны итоги встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме завершилась безрезультатно. Об этом пишет издание «Страна».

«Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии», — говорится в сообщении.

28 июля в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского с Трампом, которые продлились около часа. Журналисты пресс-пула Белого дома обратили внимание, что украинского лидера препроводили в Западное крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет президента США, с бокового входа, а не через парадный подъезд.

После встречи Зеленский рассказал, что обсудил с Трампом лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также стороны поговорили об активизации дипломатического процесса. Президент Украины назвал встречу «хорошей».

Ранее глава офиса Зеленского рассказал о переговорах в Вашингтоне.