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Политика

Финский политик обвинил Зеленского в стремлении развязать третью мировую войну

Политик Мема: Зеленский стремится спровоцировать третью мировую войну
Yves Herman/Reuters

Атака Украины на иранское судно показывает стремление украинского президента Владимира Зеленского спровоцировать третью мировую войну. Об этом на своей странице в соцсети X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик назвал нападение на иранский корабль явным нарушением международного права.

»Зеленский стремится спровоцировать третью мировую войну, атакуя иранские корабли», — написал он.

По его мнению, Иран может принять ответные меры.

До этого Зеленский в интервью Sky News заявлял, что Иран якобы участвует в конфликте на Украине как союзник России. Он утверждал, что Иран с первого года конфликта предоставил РФ новые базы и технологии, и фактически «напал» на Украину.

25 июля министерство иностранных дел Ирана сообщило, что украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва не выжил один моряк, еще один получил ранения. Иран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке расширить конфликт за пределы зоны боевых действий. В МИД Ирана был вызван временный поверенный в делах Украины, которому выразили протест и заявили, что атака не останется без ответа.

Ранее Иран пригрозил Украине ответом на атаку на судно.

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