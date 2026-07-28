На Украине заявили о возможном ракетном ударе Ирана. Что станет целью?

Insider.ua: Иран может ударить по Украине в течение двух суток

Издание Insider.ua со ссылкой на источник сообщило, что Иран в течение двух суток может ударить по Украине тремя ракетами. Ранее Исламская Республика заявляла, что оставляет за собой право ответить на атаку ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море. Официально информацию об ответном ударе никто не подтверждал, однако в России отмечают, что Исламская Республика действительно может пойти на такой шаг. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украинское издание Insider.ua сообщило, что Иран якобы планирует ударить по территории Украины баллистическими ракетами.

По данным источника, Тегеран обирается запустить три ракеты в течение двух суток. Insider.ua предположило, что подобным образом Исламская Республика может ответить на удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море. При этом «Страна.ua» отметила, что подтверждения этой информации нет.

25 июля стало известно, что ВСУ атаковали иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего погиб один моряк, еще один член экипажа пострадал. Комментируя удар в беседе со Sky News, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Иран с первых дней конфликта поставлял России оружие и Киев расценивает это как «нападение».

В МИД Исламской Республики заявляли, что Тегеран оставляет за собой право ответить на удар. Официальный представитель ведомства Эсмаил Бакаи подчеркнул, что последствия подобных шагов со стороны Киева будут непредсказуемыми.

«В разговорах с главой внешнеполитической службы [Каей] Каллас и министром иностранных дел [РФ Сергеей] Лавровы [я] дал понять, что действия паразита из Киева не могут остаться без ответа», — заявил в X глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи также отметил, что «любая атака на Иран всегда влечет за собой расплату.

Иран может ответить

Российские военные эксперты сходятся во мнении, что Иран действительно может нанести ответный удар по Украине. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Тегеран может атаковать баллистическими ракетами.

«Иранские ракеты могут долететь даже до Британских островов, не только до Украины. Я не удивлюсь, если какая-то из ракет упадет в Киеве в районе Банковой. Это будет очень хорошим предупреждением Зеленскому», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» Юрий Кнутов.

По данным Defense Express, дальность полета иранских ракет Ghadr, Emad и Sejjil оценивается в 2 тыс. км, а наиболее дальнобойной является Khorramshahr. Во время ударов по Израилю она уже показала, что может летать на расстояние до 4 тыс. км.

Эффективно перехватывать такие ракеты могут системы ПРО THAAD и Arrow, однако их на вооружении Украины нет. При этом возможности ЗРК Patriot против подобных целей ограничены.

Куда может ударить Иран?

Говоря о потенциальных целях, эксперты расходятся во мнении. Так, экс-офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с mk.ru допустил, что иранская армия может ликвидировать президента Украины и его окружение.

В то же время остальные предполагают, что целями для ответного удара Тегерана могут стать, например, украинское посольство или другие объекты в одной из стран Ближнего Востока.

«Я ожидал бы удара по какому-то украинскому судну или помогающим врагам Ирана в Персидском заливе украинским военспецам, которых Зеленский уже полгода с большой помпой отправляет в союзные США арабские страны. Украинцы открыто работают против иранских систем в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии», — пояснил в разговоре с kp.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.