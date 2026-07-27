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Политика

Зеленский обвинил Иран в нападении на Украину

Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину

Иран якобы участвует в конфликте на Украине, поскольку является союзником России. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News.

«А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

Он утверждает, что Украина должна действовать осторожно и не допускать открытия нового фронта, однако, по его словам, необходимо учитывать поддержку, которую России якобы оказывают Иран и КНДР.

Зеленский считает, что «нужно быть честными» и признать, что «иранцы и северокорейцы уже напали» на Украину.

25 июля министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали его торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту несовместимые с жизнью травмы получил один моряк, еще один член экипажа был ранен. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий.

После этого в МИД республики был вызван временный поверенный в делах Украины в Тегеране, где ему официально выразили решительный протест и сообщили, что Иран не оставит без ответа ни одно нападение на своих граждан.

Ранее Арагчи позвонил Лаврову после удара Украины по иранскому судну.

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