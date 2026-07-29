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Политика

Палестина оценила план Израиля по расширению поселений

МИД Палестины: планы Израиля по расширению поселений угрожают урегулированию
Kevin Mohatt/Reuters

Планы Израиля по дальнейшему расширению поселений на Западном берегу реки Иордан приведут к катастрофическим последствиям для мирного урегулирования. Об этом РИА Новости заявила министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян Шахин.

По ее словам, поселенческая деятельность во всех ее формах, включая создание блокпостов, расширение поселений и снос палестинских домов, является военным преступлением и грубым нарушением международного права и резолюций ООН. Дипломат призывает международные стороны взять на себя ответственность и заставить Израиль положить конец поселенческой деятельности.

До этого новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм пообещал принять жесткие меры по отношению к Израилю в связи со строительством поселений на Западном берегу реки Иордан и нарушением режима прекращения огня в Газе.

В октябре прошлого года парламент Израиля одобрил в предварительном чтении два законопроекта, в рамках которых предлагается расширить суверенитет Израиля на районы с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

Ранее соратники Нетаньяху призвали его аннексировать часть Палестины.

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