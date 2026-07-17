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Политика

Энди Бернем станет новым премьер-министром Великобритании

В Великобритнаии Энди Бернема объявили лидером Лейбористской партии
Isabel Infantes/Reuters

Глава Национального исполнительного комитета Лейбористской партии Шабана Махмуд заявила, что преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Энди Бернем, был избран лидером политического объединения. Трансляцию ее выступления на специальной конференции в прямом эфире вел телеканал Sky News.

Учитывая, что в настоящее время лейбористы находятся у власти, 56-летний политик займет пост премьер-министра, который ранее решил покинуть Кир Стармер. Смена лидеров на Даунинг-стрит намечена на 20 июля.

Прием заявок на пост главы Лейбористской партии завершился 15 июля, и, поскольку кроме бывшего мэра Большого Манчестера Бернэма никто не выдвинулся, а его поддержали 369 из 403 депутатов-лейбористов и все партийные профсоюзы, он стал лидером на безальтернативной основе. Британские СМИ назвали это «коронацией».

Ожидается, что уже 20 июля Бернем официально возглавит британское правительство. На этой должности он сменит Кира Стармера, который 22 июня объявил об отставке после неудачных для лейбористов местных выборов, на которых партия понесла серьезные потери, уступив значительную часть голосов популистской Reform UK.

Ранее Бернем пообещал увеличить оборонный бюджет после прихода к власти.

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