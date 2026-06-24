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Политика

Медведев обосновал начало СВО статьей Устава ООН

Медведев: Россия начала СВО в соответствии со статьей 51 Устава ООН
«Единая Россия»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что РФ начала специальную военную операцию (СВО) в соответствии со статьей 51 Устава Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, реальная угроза агрессии со стороны Украины и ее спонсоров, а также фальсификация переговорного процесса в 2022 году вынудили Россию начать проведение специальной военной операции в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая дает членам организации право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.

Медведев отметил, что другого способа защитить миллионы граждан к тому моменту не осталось.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ восемь лет терпела, но в конце концов была вынуждена встать на защиту людей Донбасса и начать СВО на Украине, когда Запад отказался от Минских соглашений. По словам российского лидера, украинские военные в Донбассе вели обстрелы мирных кварталов с применением авиации, танков и ствольной артиллерии.

Ранее Путин назвал численность российской группировки в зоне СВО.

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