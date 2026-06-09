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Политика

Медведев призвал поддерживать бизнес, который вносит вклад в СВО

Медведев призвал поддерживать частный бизнес, обеспечивающий Армию России
«Единая Россия»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время пленарного заседания итогового отчетно-программного форума Единой России «Есть результат!» призвал поддерживать частный бизнес, вносящий вклад в обеспечение российской армии в ходе специальной военной операции, его слова приводит РИА Новости.

«Энергия бизнеса, его способность адаптироваться к требованиям рынка всегда выступали двигателем перемен в экономике. Сейчас самый яркий момент или самый яркий пример — вклад частной инициативы в обеспечение наших ВС в ходе спецоперации», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что эти «патриотические начинания» обязательно нужно поддерживать. Заместитель председателя Совбеза выразил признательность всем, кто принимал в этом участие.

Также Медведев заявил, что Россия доказала всему миру свою способность справляться с самыми сложными вызовами. Он подчеркнул, что россияне способны отражать самые опасные угрозы, справляться с самыми сложными вызовами.

Ранее Медведев заявил о провале еэсовской «анти-СВО».

 
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