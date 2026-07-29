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Политика

В Госдуме оценили возможные сигналы для России на переговорах Трампа и Зеленского

Депутат Журавлев: в переговорах Трампа и Зеленского нет особых знаков для РФ
V_Zelenskiy_official/Telegram

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия не заметила никаких особых знаков в переговорах президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Я считаю, что и следить за переговорами Трампа и Зеленского нет никакого смысла», — сказал парламентарий.

Журавлев подчеркнул, что таких переговоров уже было множество и придавать им особое значение не нужно, поскольку исход конфликта определит российский солдат.

Незадолго до встречи Трампа и Зеленского агентство Reuters писало, что оба лидера могут обсудить инициативу о прекращении огня в воздухе, которую планируют предложить России на будущих переговорах. Однако пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал публикации в прессе «не более чем измышлениями» без какой-либо конкретики.

28 июля Трамп провел часовую встречу с Зеленским в Вашингтоне. Переговоры прошли в закрытом режиме, в Белом доме их назвали «позитивными и продуктивными», однако лидеры не сделали заявлений для прессы. Позже Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом производство ракет для ЗРК Patriot «и некоторые другие идеи, которые могут помочь». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский попросил у Трампа «зимний пакет» ракет Patriot.

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