Путин рассказал о вкладе Токаева в развитие фиджитал-движения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес значимый вклад в фиджитал-движение и в «Игры будущего». Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин в видеообращении к участникам III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», передает ТАСС.

«Хочу особо выделить значимый вклад в развитие фиджитал-движения и Игр будущего президента Казахстана. Благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи Игры будущего проводятся в Астане», — сказал президент России.

Также Путин заявил, что турнир «Игры будущего» всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов.

«Игры будущего» – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования проводятся в третий раз. Первые «Игры будущего» прошли в Казани в 2024 году. В 2025 году Игры состоялись в Абу-Даби.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр.