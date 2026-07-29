Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Путин рассказал о вкладе Токаева в развитие фиджитал-движения

Путин отметил вклад Токаева в развитие фиджитал-движения и Игр будущего
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес значимый вклад в фиджитал-движение и в «Игры будущего». Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин в видеообращении к участникам III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», передает ТАСС.

«Хочу особо выделить значимый вклад в развитие фиджитал-движения и Игр будущего президента Казахстана. Благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи Игры будущего проводятся в Астане», — сказал президент России.

Также Путин заявил, что турнир «Игры будущего» всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов.

«Игры будущего» – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования проводятся в третий раз. Первые «Игры будущего» прошли в Казани в 2024 году. В 2025 году Игры состоялись в Абу-Даби.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!