Путин заявил, что «Игры будущего» остаются свободными от двойных стандартов

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который открылся в Астане, всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям турнира, его опубликовали на сайте Кремля.

«С самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов», — сказал он.

«Игры будущего» – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования проводятся в третий раз. Первые «Игры будущего» прошли в Казани в 2024 году. В 2025 году Игры состоялись в Абу-Даби.

До этого член сборной США по скейтбордингу Джулиан Аглиарди, который в 2024 году был в Казани на «Играх будущего», рассказал об отличиях менталитета в РФ и США. По его мнению, «Америка и Европа — шумные, грязные, местами жестокие». В России же люди более спокойные, отметил он.

Ранее чемпионка Игр БРИКС выиграла серебряную медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике.