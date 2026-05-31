Российская гимнастка завоевала серебро чемпионата Европы

Российская гимнастка Мария Борисова выиграла серебряную медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне в упражнении с булавами.

За свое выступление она набрала 29,200 балла. Золотую медаль в этом упражнении выиграла представительница Болгарии Стиляна Николова, чье выступление судьи оценили 29,750 балла, замкнула тройку лучших израильская гимнастка Даниэла Муниц (29,200).

19-летняя Борисова — чемпионка Игр БРИКС 2024 в упражнении с обручем, абсолютная чемпионка международного турнира «Небесная грация 2024» в Катаре, чемпионка России в упражнении без предмета (2024). В 2025 году она стала абсолютной чемпионкой России.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

