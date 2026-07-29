Опрос показал отношение поляков к вступлению Украины в ЕС

Более половины поляков выступают против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом свидетельствуют данные опроса компании Opinia24, опубликованные порталом RMF24.

По данным исследования, 52% респондентов не поддерживают евроинтеграцию Украины, тогда как за нее высказались 33%. Результаты также показали, что 44% опрошенных считают, что Польша должна приостановить военную помощь Украине из-за вопросов, связанных с Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России) (УПА), в то время как 41% убеждены, что поддержку следует продолжать.

Отмечается, что большинство опрошенных, 55%, одобрили решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла. Против отправки польских войск в возможную послевоенную миссию на Украине выступили 65% участников опроса.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Украина не войдет в ЕС «с Бандерой на флаге». Он также отмечал, что самым трудным для Киева в переговорах о евроинтеграции станет вопрос борьбы с коррупцией.

Конфликт между Украиной и Польшой обострился в связи с решением президента Зеленского присвоить одному из элитных подразделений Вооруженных сил Украины имя «героев УПА». После этого польский президент лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. В России же предложили Зеленскому вместо ордена Белого орла носить награду нацистской Германии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители одной европейской страны резко изменили отношение к Зеленскому.