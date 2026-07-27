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Политика

Польша пообещала не пустить Украину в Евросоюз «с Бандерой на флаге»

Глава МО Польши Косиняк Камыш: Украина не вступит в ЕС с Бандерой на флаге
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Украина не войдет в Европейский союз (ЕС) «с Бандерой на флаге». Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Wirtualna Polska.

«Украина не войдет в Евросоюз с Бандерой на флаге. Этот вопрос очень понятный - нельзя строить европейскую общность на истории, которая чужда сообществу», — заявил Косиняк-Камыш.

Он также предположил, что самым трудным для Украины в переговорах о евроинтеграции станет вопрос о борьбе с коррупцией. Министр допустил, что на переговоры «уйдут годы».

2026 год ознаменовался значительным ухудшением отношений между Польшей и Украиной. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения имени «Героев УПА» (организация запрещена в России) одному из подразделений украинской армии. Реакцией на это лишение послужил отказ трех бывших президентов республики — Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко — от польских государственных наград.

В результате отношения ухудшились и на уровне обычных граждан. По сообщению польского телеканала TVP World, польские активисты начали устраивать украинцам проверки на их отношение к главарю ОУН (организация запрещена в России) Степану Бандере.

Ранее Сибига раскрыл, на какие отношения «обречены» Украина и Польша.

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