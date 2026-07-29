Пашинян рассказал о беседе с Путиным после выборов в Армении

Пашинян назвал удачным свой первый разговор с Путиным после выборов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после выборов в республике удачным. Об этом он рассказал в ходе брифинга, передает агентство Armenpress.

«Диалог состоялся, мы провели долгий разговор. По крайней мере, по ряду вопросов мы пришли к взаимопониманию», — добавил Пашинян.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла на фоне стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграцию. В Кремле предупредили Армению, что не получится одновременно находиться в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и быть членом Евросоюза.

Ранее Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.