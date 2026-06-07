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Выборы в Армении — 2026
Политика

Стоявшим в очереди на участки в Армении разрешили проголосовать после закрытия

На парламентских выборах в Армении закрылись избирательные участки
Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Избирательные участки в Армении закрылись для голосования за кандидатов в парламент в 20:00 по местному времени (19:00 мск), но стоявшим на этот момент в очереди избирателям можно проголосовать. Об этом сообщает Sputnik Армения.

На территории страны работало 2005 избирательных участков. В соответствии с законодательством республики, за ее пределами голосовать на местных выборах нельзя.

По последним данным — на 17:00 по местному времени — проголосовали почти 1 млн 225 тысяч человек, и явка составила 48,92%. Наблюдатели отметили, что это существенно выше показателя, который был зафиксирован на предыдущих выборах в Национальное собрание в 2018 году на то же время.

Антикоррупционный комитет сообщил о задержании предполагаемых участников схемы массового подкупа избирателей, МВД Армении — о проверке десятков сообщений о нарушениях. Оппозиционные партии, напротив, обвинили власти в препятствовании голосованию и ущемлении своих прав, заявив о фактах политических репрессий.

Ранее стало известно о помощи иностранной спецслужбы в блокировке интернет-критики армянских властей.

 
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