Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время пребывания в Вашингтоне на этой неделе. Об этом сообщила газета Haaretz, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседник газеты отметил, что офис Зеленского пытался договориться о встрече, но израильская сторона оставила запрос без ответа. Украинский источник заявил газете, что изначально инициатива поступила от израильской стороны. После того, как офис Зеленского согласился, представители Израиля перестали выходить на связь до 28 июля. В этот день израильские официальные лица заявили, что Нетаньяху не сможет провести встречу с Зеленским. Причиной была названа «нехватка времени».

Накануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме отдельные встречи с Нетаньяху и Зеленским. Как сообщила в социальной сети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, они прошли позитивно и продуктивно. Позже Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом производство ракет для ЗРК Patriot «и некоторые другие идеи, которые могут помочь». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее WSJ увидела изменения в отношении Трампа к Нетаньяху.