В Белом доме дали оценку встречам Трампа с Зеленским и Нетаньяху

Встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли позитивно и продуктивно. Об этом сообщила в социальной сети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Обе встречи были позитивными и продуктивными», — написала она, не сообщая подробностей переговоров.

В то же время Зеленский после встречи с Трампом заявил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Из его поста также следует, что стороны обсудили активизацию дипломатического процесса. Зеленский отметил, что предстоит согласовать «детали их дальнейшего взаимодействия». Также глава республики назвал встречу с Трампом «хорошей».

Подробностей со встречи Нетаньяху и Трампа пока не приводится, но 27 июля было известно, что премьер-министр Израиля намеревался обсудить с президентом США «все вопросы повестки дня, прежде всего Иран».

Ранее на Западе увидели знак в действиях Трампа перед встречей с Зеленским.