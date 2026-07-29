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Политика

Туск и Зеленский встретятся в польском Люблине

Wiadomości: у Туска и Зеленского запланирована встреча в среду
Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в среду встретятся в Люблине. Об этом сообщает издание Wiadomości.

«Премьер-министр Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Люблине в среду днем. Политики обсудят визит Зеленского в США во вторник, в частности, его беседу с [президентом США] Дональдом Трампом», — говорится в публикации.

14 июля Туск назвал «врагами народа» тех, кто пытается «разжечь» антиукраинские настроения в стране.

Туск отметил, что «полностью одобряет» оказание «немедленной помощи» Украине после начала конфликта, и подчеркнул, что осуждает антиукраинские настроения среди поляков.

В июле крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» решила внести на рассмотрение сейма (нижняя палата парламента) проект резолюции против членства Украины в ЕС.

Ранее на Западе заявили о «подрыве» отношений между Польшей и Украиной.

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