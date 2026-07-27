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Политика

В Совфеде заявили о «ледяной войне» с Европой

Сенатор Пушков заявил о «ледяной войне» между Россией и Европой
Pavel Kashaev/Global Look Press

Россия вступила во вторую холодную войну с Европой, которую стоит называть «ледяной», поскольку она более интенсивная, чем прежняя. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков.

По его оценкам, Россия вступила в «длительный период конфликта с Европой». Речь идет о второй холодной войне, но более интенсивного типа, уточнил парламентарий.

«Я ее называю «ледяной войной», поскольку наши нынешние отношения с Западом гораздо хуже, чем были в первую холодную войну. Тогда, по крайней мере, были контакты, шли серьезные переговоры, заключались важные договоры, и они соблюдались», — сказал Пушков.

Несмотря на различные кризисы XX века, между сторонами было взаимодействие и понимание в необходимости контактов «ради безопасности». Однако сегодня Евросоюз и европейская бюрократия привыкли видеть мир через призму своих интересов, подчеркнул сенатор.

Там готовы «временно смириться с Китаем», но не с Россией, констатировал Пушков.

До этого генерал в отставке Фахри Эренель заявил, что европейские политики намеренно культивируют в обществе страх перед Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Он обратил внимание, что лидеры этих государств еще со времен Холодной войны начали внушать гражданам соответствующий страх, используя его для укрепления собственного авторитета. Как отметил генерал, все это делается ради продолжения помощи Украине.

Ранее Такер Карлсон рассказал, чем закончится война Европы с Россией.

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