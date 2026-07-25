Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что республика должна сохранять нейтралитет в конфликте на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Орбан отметил, что новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром проводит неверную политику в отношении НАТО, поскольку полностью поддерживает подход альянса к украинскому конфликту.

«Венгрия присоединилась к проукраинской, антироссийской европейской военной коалиции. Это серьезный вопрос, это не детская игра. Эскалация этой войны влечет за собой серьезные последствия», — сказал экс-премьер республики.

До этого министр иностранных дел республики Анита Орбан заявила, что венгерские власти намерены развивать прагматичные отношения с Россией, рассматривая ее как значимую европейскую страну.

В июне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что Венгрия будет пытаться диверсифицировать свою экономику, однако не сможет полностью отказаться от российских энергоресурсов. Также он говорил, что Россия не может хотеть холодной войны в Европе.

Ранее стало известно, изменилась ли позиция Венгрии по поводу поставок оружия Украине.