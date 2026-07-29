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Политика

В России увидели сигнал регионам во встрече Путина и Матвиенко

Солонников: встреча Путина и Матвиенко — сигнал регионам к замене сенаторов
kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко может быть сигналом регионам к скорой замене сенаторов. Такое мнение выразил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с URA.ru.

Политолог считает, что внимание Путина к ротации сенаторов может быть связано с тем, что значительная часть из них была назначена до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Солонников указал, что с тех пор условия и вызовы для России кардинально изменились. Он добавил, что в этой динамике должны меняться и все органы власти, включая состав Совфеда.

«Кто-то останется без сомнения, но где-то будут и ротации», — заявил эксперт.

Он допустил, что в новый состав Совета Федерации РФ будут активно включаться участники СВО.

28 июля Путин провел встречу с Матвиенко в Кремле. Одной из тем их беседы стало обновление состава Совфеда после осенних выборов. Путин отметил, что в Совфед будут приходить опытные люди, нацеленные на достижение общего результата развития России.

Кроме того, Матвиенко рассказала президенту о направлениях работы верхней палаты парламента до конца 2026 года. По ее словам, внимание Путина к работе Совфеда имеет особо значение для развития отечественного парламентаризма.

Ранее Песков объяснил, почему Путин встречается с депутатами в Кремле.

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