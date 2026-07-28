Песков объяснил, почему Путин встречается с депутатами в Кремле

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему глава государства Владимир Путин встречается с депутатами Государственной думы в Кремле, а от сенаторов принимает лишь спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
По словам представителя Кремля, это зависит от графика президента, сенаторов и депутатов. Песков отметил, что со многими парламентариями Путин общается постоянно.
«Это все зависит от рабочего графика и все в интересах того, чтобы он был максимально эффективен», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
27 июля Путин провел встречу с депутатами Госдумы восьмого созыва в Кремлевском дворце, где подвел итоги работы нижней палаты парламента за прошедшие пять лет. Глава государства подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей, а также прокомментировал ход СВО, дал оценку экономической обстановке в стране и внешнеполитической ситуации. «Газета.Ru» вела трансляцию мероприятия.
Ранее Путин провел отдельные встречи с лидерами фракций в Госдуме.