Песков объяснил, почему Путин встречается с депутатами в Кремле

Песков: место встречи Путина с депутатами и сенаторами зависит от графика

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему глава государства Владимир Путин встречается с депутатами Государственной думы в Кремле, а от сенаторов принимает лишь спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

По словам представителя Кремля, это зависит от графика президента, сенаторов и депутатов. Песков отметил, что со многими парламентариями Путин общается постоянно.

«Это все зависит от рабочего графика и все в интересах того, чтобы он был максимально эффективен», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

27 июля Путин провел встречу с депутатами Госдумы восьмого созыва в Кремлевском дворце, где подвел итоги работы нижней палаты парламента за прошедшие пять лет. Глава государства подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей, а также прокомментировал ход СВО, дал оценку экономической обстановке в стране и внешнеполитической ситуации. «Газета.Ru» вела трансляцию мероприятия.

Ранее Путин провел отдельные встречи с лидерами фракций в Госдуме.