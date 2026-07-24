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Политика

Матвиенко раскрыла одну из тем предстоящей встречи с Путиным

Матвиенко заявила, что расскажет Путину о направлениях работы СФ до конца года
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует в ходе предстоящей встречи рассказать президенту России Владимиру Путину о направлениях работы верхней палаты парламента до конца 2026 года. Об этом спикер сообщила в своем канале в мессенджере «Макс».

«Об итогах этих семи парламентских месяцев и о ключевых направлениях работы палаты регионов до конца 2026 года буду подробно в ближайшее время лично докладывать президенту», — написала председатель СФ.

Матвиенко добавила, что ожидает от российского лидера важных и точных акцентов, которые зададут систему координат на весеннюю сессию. По ее словам, деятельное внимание Путина к работе Совфеда имеет особо значение для развития отечественного парламентаризма.

Несколькими часами ранее Матвиенко заявила, что никакие «подлые атаки» на гражданскую инфраструктуру не смогут поколебать уверенность в победе России. Спикер отметила, что 2026 год был объявлен Годом единства народов России. По ее словам, сегодня именно единство является ключевым качеством общества и государства.

Ранее Матвиенко заявила, что Россия должна «двигаться быстрее» в вопросе развития ИИ.

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