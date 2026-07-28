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Политика

Путин встретился с Матвиенко

Путин провел встречу с председателем Совфеда Матвиенко
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял во вторник, что палаты парламента завершают работу в этой сессии, российский лидер продолжает свое общение с их руководителями.

27 июля Путин провел встречу с депутатами Госдумы восьмого созыва в Кремлевском дворце, где подвел итоги работы нижней палаты парламента за прошедшие пять лет. Президент вручил им госнаграды. Российский лидер подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей, а также прокомментировал ход СВО, дал оценку экономической обстановке в стране и внешнеполитической ситуации. «Газета.Ru» вела трансляцию мероприятия.

Ранее Володин рассказал о поддержке Путиным депутатов Госдумы.

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