Политолог оценил шансы перехода Приднестровья в сферу влияния ЕС

Бывший депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Анатолий Дирун заявил в беседе с «Лентой.ру», что власти ПМР пытаются развивать собственные связи с ЕС.

«ЕС мог бы выдвинуть условием сохранения экономических связей Приднестровья с Европейским союзом выполнение определенных политических требований со стороны [ПМР]», — отметил Дирун.

По его словам, реалистичность такого подхода в настоящее время практически равна нулю. При этом сближение Молдавии с ЕС уже влияет на экономику всего региона, поэтому непризнанная республика вынуждена развивать собственные связи с альянсом.

4 июля глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Тирасполю и Кишиневу нужны переговоры с целью окончательного урегулирования.

До этого лидер ПМР заявлял, что в отношениях Молдавии и Приднестровья сложилась «взрывоопасная» ситуация. По его словам, одна из сторон переговорного процесса при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказалась от дипломатии в пользу шантажа, угроз и давления. Деградация диалога наблюдается уже несколько лет из-за деструктивных подходов Кишинева, отметил Красносельский.

Ранее парламент Румынии одобрил законопроект об объединении с Молдавией.