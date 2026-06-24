Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект, предусматривающий начало переговоров по вопросу объединения страны с Молдавией. Об этом сообщает агентство Agerpres.

Инициатива об объединении с Молдавией была внесена в парламент оппозиционной партией SOS Romania в феврале текущего года. Несмотря на отрицательные заключения правительства и профильных парламентских комиссий, документ был принят в рамках процедуры так называемого «молчаливого одобрения». Согласно регламенту румынского парламента, законопроекты, которые не были рассмотрены или отклонены в течение 45 дней после регистрации, автоматически считаются принятыми нижней палатой.

Документ предусматривает начало переговоров между Бухарестом и Кишиневом об окончательном объединении двух государств. После этого румынские власти должны уведомить о соответствующих шагах международные структуры, включая НАТО, ЕС, ООН и США.

Теперь законопроект отправится на рассмотрение в Сенат — верхнюю палату парламента Румынии.

10 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что возможное объединение Молдавии и Румынии представляет собой глумление над здравым смыслом. По ее словам, она еще не встречала такого зомбирования людей даже без привлечения каких-либо технологий.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что вступление ее страны в состав Румынии позволит стране быстрее оказаться в Евросоюзе.

Ранее Додон обвинил Санду в шантаже Брюсселя возможным объединением с Румынией.