Глава ПМР сообщил о «взрывоопасной» ситуации между Молдавией и Приднестровьем

«Взрывоопасная» ситуация сложилась в отношениях Молдавии и Приднестровья. Об этом заявил РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Сегодня сформировалась достаточно взрывоопасная ситуация, когда одна из сторон переговорного процесса при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказалась от методов дипломатии и диалога в пользу шантажа, угроз и давления», — сказал Красносельский.

По его словам, деградация диалога и заморозка цивилизованного процесса урегулирования наблюдаются уже несколько лет по причине деструктивных подходов Кишинева.

Он добавил, что, если такая ситуация продолжит развиваться, последствия будут катастрофическими.

С начала 2024 года Молдавия ввела в действие новый таможенный кодекс, обязав приднестровские предприятия платить пошлины напрямую в молдавский бюджет. В 2026 году Кишинев усиливает интеграцию, планируя распространить единые налоговые и торговые правила на весь регион. Для Приднестровья это обернулось падением доходов бюджета, дефицитом валюты и остановкой крупных заводов, из-за чего в ПМР регулярно продлевают режим ЧП в экономике. При этом после закрытия Украиной границ с ПМР и прекращения транзита российского газа левый берег полностью зависит от Молдавии в вопросах импорта товаров и распределения энергоресурсов.

28 июня президент Молдавии Майя Санду сообщила, что намерена поднять вопрос Приднестровья на возможных переговорах о завершении конфликта на Украине.

Ранее парламент Румынии одобрил законопроект об объединении с Молдавией.