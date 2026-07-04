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Политика

Глава Приднестровья заявил о необходимости переговоров с Молдавией

Глава ПМР Красносельский: Тирасполю и Кишиневу нужны переговоры
Владимир Трефилов/РИА Новости

Тирасполю и Кишиневу нужны переговоры с целью окончательного урегулирования. Об этом заявил РИА Новости глава Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Нам не надо начинать с нуля, можно и нужно садиться и работать на благо наших граждан, шаг за шагом двигаясь к окончательному урегулированию», — сказал он.

До этого лидер ПМР заявлял, что в отношениях Молдавии и Приднестровья сложилась «взрывоопасная» ситуация. По его словам, одна из сторон переговорного процесса при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказалась от дипломатии в пользу шантажа, угроз и давления. Деградация диалога наблюдается уже несколько лет из-за деструктивных подходов Кишинева, отметил Красносельский.

С начала 2024 года Молдавия ввела новый таможенный кодекс, обязав приднестровские предприятия платить пошлины в молдавский бюджет. В 2026 году Кишинев усиливает интеграцию, планируя распространить единые налоговые и торговые правила на весь регион. Для Приднестровья это обернулось падением доходов бюджета, дефицитом валюты и остановкой крупных заводов, из-за чего в ПМР регулярно продлевают режим ЧП в экономике. После закрытия Украиной границ с ПМР и прекращения транзита российского газа левый берег полностью зависит от Молдавии в вопросах импорта товаров и распределения энергоресурсов.

28 июня президент Молдавии Майя Санду сообщила, что намерена поднять вопрос Приднестровья на возможных переговорах о завершении конфликта на Украине.

Ранее Санду заявила, что не будет финансировать Приднестровье до вывода войск РФ.

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