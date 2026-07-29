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Политика

Зеленский высказался о судьбе Крыма

Зеленский: судьба Крыма не обсуждается в переговорах о завершении конфликта
Yves Herman/Reuters

Судьба Крыма не обсуждается в переговорах о прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News, отвечая на вопрос журналиста.

«Жаль, но нет. Или пока нет. Но посмотрим. Земля очень важна. Это наша территория. Это наша история. Но самое главное — не потерять людей», — сказал Зеленский.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что «не считает людьми тех», кто поддержал воссоединение Крыма с Россией. Во время беседы журналист спросил украинского лидера, как он относится к россиянам, с которыми был знаком до 2014 года и работал в России. Зеленский признался, что знал много людей, но ситуация вокруг Крыма их всех изменила и они перестали быть для него «человеческими существами».

Референдум о вхождении в состав Российской Федерации прошел в Крыму весной 2014 года. За присоединение к России проголосовало 96,57% жителей полуострова при явке 84,17%. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин по итогам референдума подписал договор о признании Крыма российским. От полуострова договор о принятии в состав РФ подписали Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Алексей Чалый.

Ранее Зеленский отказался повторять «ошибку 2014 года».

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