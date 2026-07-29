Сестра Линдси Грэма не голосовала за санкции против России

Сестра сенатора-республиканца Линдси Грэма Дарлин не голосовала в сенате по законопроекту о санкциях в отношении России и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.
28 июля сенат США в первом процедурном голосовании поддержал введение новых санкций против России.
В голосовании не участвовали двое членов верхней палаты американского конгресса, одним из которых оказалась Дарлин Грэм. Причины такого решения неизвестны. Агентство предполагает, что они могут быть связаны в затянувшейся церемонией прощания с Грэмом.
Также в голосовании не участвовал сенатор Митч Макконнелл. Он не принимает участие в работе сената уже 43 дня на фоне своей госпитализации.
Одна из глав законопроекта о новых санкциях против России, разработанного при участии сенатора Линдси Грэма, посвящена вторичным пошлинам для государств, закупающих российские энергоносители. Вместо ранее предложенной единой ставки в 500% новая редакция предусматривает возможность введения тарифов до 100% при торговле с США в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа (среди них Китай и Индия), а также пяти стран, которые, по оценке Вашингтона, наиболее активно помогают обходить действующие рестрикции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее сенаторы США встретились с Зеленским перед голосованием по антироссийским санкциям.