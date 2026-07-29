Сенаторы США встречаются с Зеленским перед голосованием по антироссийским санкциям

Члены сената Соединенных Штатов перед голосованием по новым антироссийским санкциям проводят в Капитолии встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом на своей странице в социальной сети X написал сенатор от штата Техас Джон Корнин.

Он пояснил, что украинский лидер выступает перед представителями Республиканской и Демократической партий в конгрессе накануне голосования по закону Линдси Грэма о санкциях в отношении России и Ирана.

28 июля в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которые продлились около часа. Журналисты пресс-пула Белого дома обратили внимание, что украинского лидера препроводили в Западное крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет президента США, с бокового входа, а не через парадный подъезд.

После встречи Зеленский заявил, что обсудил с Трампом лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также стороны поговорили об активизации дипломатического процесса. Зеленский назвал встречу с Трампом «хорошей».

Ранее Зеленского отсадили от Трампа на церемонии прощания с Линдси Грэмом.